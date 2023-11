Serie D Corticella e Progresso cercano il bis

E’ una prima parte di stagione da ’Dr Jekyll e Mr Hyde’ quella che sta vivendo il Corticella di Alessandro Miramari. Il sesto posto, seppure a parimerito con Lentigione, Carpi, Sammaurese e Pistoiese, rappresenta un ottimo piazzamento per una squadra che, in estate, dopo la tanto straordinaria quanto inaspettata vittoria dei playoff, è stata rivoltata come un calzino. C’è però la sensazione che, con un pizzico in più di fortuna e concentrazione, il Corticella avrebbe potuto addirittura ottenere qualche punto in più. A mancare, sin qui, è stata proprio la continuità ed è su questo che sta cercando di insistere Miramari. Fatta eccezione per lo splendido tris di vittorie consecutive (contro Fanfulla, Sangiuliano City e Lentigione) centrato dalla seconda alla quarta giornata, nelle successive sei uscite il team biancazzurro non è mai riuscito a mettere in fila due risultati utili.

Un dato che fa ben sperare in vista della complessa sfida di oggi alle 14,30 in casa del Forlì è il fatto che, in questi ultimi anni, il Corticella si è rivelato molto spesso capace di battere squadre almeno sulla carta più strutturate e forti. Quello che è successo l’anno scorso lo sappiamo tutti, ma anche in questa stagione capitan Menarini e compagni sono già riusciti a togliersi la grande soddisfazione di superare il più quotato Carpi. Dopo la recente vittoria nel derby con il Mezzolara, la voglia di continuare su questa strada è tanta e chissà che in quel di Forlì non possa effettivamente maturare un risultato positivo.