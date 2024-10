Serie D, derby batticuore. E il Figline cerca i tre punti

Per il campionato di serie D, girone "E", fari puntati sullo stadio "Stefano Lotti" per l’atteso derby fra il Poggibonsi di Calderini e il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli, sfida clou della 6ª giornata importante per il rilancio di entrambe. Anche il Figline mira a ritrovare il successo affrontando al "Del Buffa" la squadra umbra dello Sporting Club Tre-stina. Queste le gare odierne in programma alle 15.

Poggibonsi-San Donato Tavarnelle. Riecco il derby, l’antica sfida campanilistica che per la squadra di Bonuccelli richiederà maggiore attenzione in quanto c’è la classifica che invoca ossigeno. Sarà un derby non facile contro i giallorossi di Calderini smaniosi di riprendere la strada del successo smarrita sul campo del Montevarchi. Il San Donato si presenta all’appuntamento (con gli ex Di Bonito, Gistri e Manfredi) con tutta la rosa a disposizione. E’ molto probabile che dopo l’ottimo pareggio casalingo col Livorno, l’allenatore gialloblù riproponga la stessa formazione dell’ultima gara, con una possibilità in più, quella di utilizzare Pecchia in alternativa a Carcani, Ascoli e Dema. Davanti dovrebbero essere riconfermati Sylla, Senesi e Doratiotto.

Figline 1965-Sporting Trestina. Al "Del Buffa" arriva un Trestina gasato per il successo conquistato sul Foligno, con la squadra di Calori determinata a proseguire ancora la strada dei tre punti. E’ un altro esame importante per il Figline che deve tornare a vincere, (il successo manca dalla prima giornata) per far lievitare la classifica. I gialloblù non potranno utilizzare Francalanci squalificato (salterà due turni) con il tecnico Tronconi che potrebbe schierare davanti al portiere Pagnini, Nobile e Simonti, con l’alternativa De Pellegrin con Ciraudo e Zellini esterni. Davanti, dietro a Mugelli ci sarà ancora Bruni, oppure con la variante Ciravegna-Bartolozzi? In definitiva, per il Figline è un altro esame di maturità che richiede un ulteriore prova di qualità.

Giovanni Puleri