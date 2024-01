Serie D, derby da brividi. Figline-San Donato show. Chi vince ritorna in gioco

In serie D, la 3ª giornata di ritorno del girone "E" propone un match di spessore: Figline 1965 - San Donato Tavarnelle. Una partita che oltre ad essere un derby si profila di grande interesse per la classifica con le due squadre quasi appaiate e desiderose di risalire verso i piani più alti. Non c’è dubbio che la supersfida odierna allo stadio "Del Buffa" non finirà 0-0 come all’andata: allora le squadre erano ancora in fase di rodaggio.

Questo secondo incrocio stagionale promette gioco e spettacolo: il Figline deve rimarginare la ferita per l’ingiusta sconfitta sul campo del Ghiviborgo, pronto a tornare subito a vincere, il San Donato "gasato" per il successo sull’ex capolista Seravezza mira a proseguire la corsa dei tre punti. Come andrà a finire? Al campo la risposta. Per le ultime sulle formazioni, in casa Figline c’è il rientro di Ficini dalla squalifica. Molto probabilmente Simonti gli lascerà il posto, soluzione che spetta al tecnico Tronconi, al quale dovrà scegliere anche i sostituti di Orpelli e Lebrun ancora infortunati, con Saccardi pronto alla chiamata. Inoltre, l’allenatore gialloblù dovrà valutare anche la scelta del portiere: Pagnini ieri non si è allenato per la febbre. Se non dovesse farcela, fra i pali tornerà il titolare Conti (rimasto fuori per infortunio dalla partita di fine settembre con la Pianese) con Simoni che andrà in panchina.

Nel San Donato Tavarnelle c’è il rientro dalla squalifica di Nobile, un 2004 che potrà obbligare il tecnico Collacchioni a fare altre scelte per la formazione. In base alle quote Chiti potrebbe uscire come Petronelli che farebbe spazio a Bellini. Sono tante le ipotesi, la più accreditata quella per una riconferma della formazione vittoriosa con il Seravezza, vedremo.

Intanto, per il mercato c’è una nuova operazione fra il San Donato e l’Empoli che si riprende l’attaccante Filippo Petronelli (2004) cedendo in cambio la punta centrale Tommaso Bocci (2005). Infine, arbitra Costa di Busto Arsizio, coadiuvato da Palermo e Della Bartola di Pisa.

Giovanni Puleri