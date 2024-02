Serie d: domani la sfida al figline. Montevarchi, le scelte di Calori per il derby

MONTEVARCHI

Al gran completo o quasi, esclusi l’under Messini e gli assenti di lunga data Nannini e Casagni, il Montevarchi affila le armi per il derby di domani con il Figline, in programma alle 14,30 al Brilli Peri. Nella gara che segna la ripresa della serie D dopo la sosta di domenica scorsa, quindi, Simone Calori potrà contare su diverse opzioni di formazione e modulo, anche se è prevedibile che i padroni di casa confermino l’assetto d’attacco visto con il Follonica Gavorrano e in corso d’opera con la Sangiovannese.

Riflettori puntati, in particolare, sugli ex Rufini e Boncompagni e sul bomber Priore, deciso a riscattare il rigore fallito al Fedini. A dirigere la quattordicesima sfida di sempre in campionato tra aquilotti e gialloblù è stato designato Matteo Santinelli della sezione Aia di Bergamo.