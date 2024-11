Serie D, domani l’anticipo contro la nobile decaduta. Finocchi carica il Terranuova:: "Siena con valori, ma niente paura»

"Sarà una giornata molto importante per la nostra società, come lo saranno altre durante questo campionato, con l’obiettivo di creare ancor più appartenenza ed essere sempre più orgogliosi della squadra". Simone Finocchi lancia un accorato appello a tifosi e sostenitori, invitandoli ad assistere alla partita tra Terranuova Traiana e Siena in programma domani allo alle 14.30 allo stadio Matteini. Un anticipo di lusso per il club di piazza Coralli, che si troverà ad affrontare una compagine già incontrata nella passata stagione sportiva di Eccellenza. Il match sarà anche trasmesso in diretta su Canale 3 Toscana. "Ci troveremo di fronte un avversario con dei trascorsi importanti - ha spiegato il direttore generale - ma giocando in casa dobbiamo cercare di far valere il fattore campo. Accoglienza, sportività al massimo livello, ma allo stesso tempo cercando di portare a casa punti che ci servono per quello che è il nostro obiettivo stagionale". Finora il dirigente è rimasto soddisfatto del percorso della squadra, ma l’emergenza infortuni ha messo sotto pressione il gruppo. "Speriamo di poter recuperare qualcuno già da questo fine settimana" ha affermato. La gara esterna a Ghivizzano ha lasciato una grande delusione. "Non c’è da trovare colpe o alibi - ha aggiunto - abbiamo sbagliato noi la partita. Abbiamo commesso errori sia noi che l’arbitro, ma quello che mi preme sottolineare è il fatto di aver subito una multa in trasferta per delle persone, neanche nostre tesserate, che avrebbero offeso un assistente arbitrale. Questo è un vero dispiacere". Finocchi ha inoltre invitato i tifosi biancorossi ad arrivare allo stadio con largo anticipo. "Per i locali toccherà parcheggiare nelle vicinanze del centro storico. L’accesso all’impianto sarà da via Torino, attraverso i campi da padel della palestra Salus, che ringraziamo per la collaborazione. Confidiamo in un’affluenza numerosa".

Francesco Tozzi