Serie D: domenica l’appuntamento al Brilli Peri col Figline. Da un derby all’altro. Montevarchi, duro test

MONTEVARCHI

La sosta del campionato è ormai alle spalle e il Montevarchi è già concentrato al massimo sull’incontro casalingo con il Figline. Una sfida che non vanta le stesse tradizioni del derby del Valdarno per definizione, quello tra Aquila e Marzocco andato in scena al Fedini il 4 febbraio scorso. Basti pensare, infatti, che la partita tra i rossoblù e i figlinesi domenica al Brilli Peri sarà solo la quattordicesima della storia tra i due club nel medesimo torneo. In questa stagione, tuttavia, aquilotti e figlinesi si sono già affrontati in due circostanze: nel preliminare di Coppa Italia del 28 agosto al Comunale di via Gramsci, e il 15 ottobre nel girone d’andata al Del Buffa. Entrambi i confronti si sono conclusi a reti bianche, anche se in Coppa la formazione guidata da Stefano Tronconi passò il turno ai calci di rigore. "Stavolta il pareggio non può bastarci", ha dichiarato giorni fa il direttore sportivo dei rossoblù Del Grosso, chiedendo ai giocatori, tra i quali spiccano gli ex Rufini e Boncompagni, maggiore concretezza. Ritrovare la vittoria che manca dal 14 gennaio e dal 3-2 con il Tau, d’altronde, consentirebbe ai ragazzi di Simone Calori di accorciare una classifica ancora poco rassicurante. Nello spogliatoio montevarchino, allora, è stato stretto un patto di ferro per centrare una rimonta possibile alla luce delle recenti prestazioni ma ancora da costruire. Di sicuro lo stop per la Viareggio Cup ha permesso a Lischi e soci di ricaricare le batterie e di rivedere in gruppo uno degli infortunati di lungo corso, il centrocampista Milton Vitali Borgarello bloccato da diverse settimane da un problema muscolare. Rispetto a San Giovanni mister Calori potrà contare di nuovo sul centrale difensivo Leonardo Francalanci che ha scontato il turno di squalifica. Da ieri pomeriggio, intanto, è possibile acquistare i biglietti per la gara online, su Ciaotickets e nei punti vendita abituali della città, al Bar Buffet della Stazione e alla Tabaccheria Marisa.

Giustino Bonci