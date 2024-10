Serie D. Doppietta di Lo Sicco. Il Follonica Gavorrano va

Il Follonica Gavorrano fa il corsaro in casa della Fezzanese vincendo per 1-2 in una partita ostica. Due rigori di Lo Sicco danno i tre punti ai minerari. Nei primi dieci minuti arrivano subito le prime emozioni, con la Fezzanese che trova il vantaggio all’8’: Cantatore di testa riceve palla in area, scavalca tutti e batte Antonini con un millimetrico colpo di testa che supera di poco la linea, portando i padroni di casa sull’1-0. Pareggio immediato però per il Follonica Gavorrano: sugli sviluppi di un calcio d’angolo D’Este subisce un calcione. Dal dischetto Lo Sicco non sbaglia e rimette il match in equilibrio. Al 30’ arriva un altro calcio di rigore per il Follonica Gavorrano: Kernezo ne salta due e viene atterrato in area. Dal dischetto ancora Lo Sicco implacabile realizza la sua personale doppietta, portando il punteggio sull’1-2. Nella ripresa le occasioni si fanno attendere. Al 30’ la partita potrebbe anche cambiare di nuovo: l’arbitro fischia infatti un calcio di rigore per la Fezzanese. Dal dischetto di presenta Bruccini si fa intercettare il tiro da Antonini, che para magistralmente il suo secondo penalty.

FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Gabelli, Masi, D’Alessandro, Selimi (43’ st Smecca), Campana (21’ st Giampieri), Cantatore, Lunghi (46’ st Del Bello), Bruccini, Sciuezo. All. Rolla.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat, Brunetti, D’Agata, Zini (14’ st Grifoni), Scartoni (21’ st Morgantini), Tatti, Lo Sicco, Marino, Kernezo (25’ st Cellai), D’Este (25’ st Pino). All. Masi.

Reti: 8’ Cantatore, 10’, 31’ Lo Sicco.