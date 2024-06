Serie D. Doppio colpo della Civitanovese: presi Pietropaolo e Chimezie

Vittorio Pietropaolo e Angelo Chimezie, ecco i due nuovi acquisti rossoblù. Ancora manovre di mercato in casa Civitanovese e dal Polisportivo arriva l’ufficialità di due nuovi giocatori, entrambi terzini. Pietropaolo, 2003 proveniente dalla Sambenedettese, "sa giocare dovunque lo metti, sia come terzino che come mezzala. Si applica tantissimo", spiegano dalla dirigenza rossoblù. Lo scorso anno, è stato alla Sambenedettese, dove ha messo a segno 15 presenze tra campionato e Coppa Italia, mentre nelle annate precedenti si era distinto con il Porto D’Ascoli. Lo conosce bene il tecnico Sante Alfonsi, avendolo già allenato.

Angelo Chimezie è invece "un classe 2006 – proseguono dalla dirigenza - promettente e ci potrà dare una mano anche per quanto riguarda la politica degli under". Il giocatore, terzino destro originario di Potenza Picena, giunge dal Cesena, che lo aveva ceduto in prestito alla Maceratese. Al momento sono stati ingaggiati 10 giocatori: oltre ai due già citati, sono arrivati il portiere Gabriele Petrucci, i difensori Nicolò Capodaglio e Ismaila Diop, i centrocampisti, Filippo Giandomenico, Nicola Zanni, gli attaccanti Luca Del Moro, Ettore Padovani e Matteo Rotondo. Quanto alle conferme, resteranno nell’organico i difensori Valentin Franco, Andrea Cosignani, Marco Passalacqua, Andrea De Vito, Gabriel Fernando Candia; i centrocampisti Ivan Visciano, Jacopo Domizi, Federico Ruggeri, Thiago Guedack, Matteo Ercoli; gli attaccanti Kevin Buonavoglia, Stefano Spagna e Ramiro Brunet. Ancora de definire, il futuro del centravanti Guido Verini e dell’estremo difensore Matteo Cannella. Infatti, non è ancora fatta per il secondo portiere, mentre quattro giovanissimi che giocano in quel ruolo sono stati visionati dal club. Per lo staff, si registra il ritorno in maglia rossoblù del massaggiatore Sante Rossetti.

Francesco Rossetti