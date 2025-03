Battere il Riccione per allontanare lo spauracchio play out. Una zona della classifica che in queste 26 giornate di campionato non ha mai sfiorato il cammino del Tuttocuoio, ma che dopo le due sconfitte contro Imolese e Piacenza si è assottigliata a 5 lunghezze quando restano da giocare altre 8 partite. Compresa quella di oggi, in programma al Leporaia (inizio alle 14.30) contro un avversario che invece è sempre rimasto invischiato nella parte rossa della classifica e che attualmente è terzultimo con 12 punti in meno della squadra di Firicano.

Il quale deve architettare un’altra partita in piena emergenza, problema che ormai ha caratterizzato il campionato e che non sembra voler lasciare tregua. Oggi infatti oltre ai già noti Massaro e Di Natale (che comunque dopo la pausa che il campionato di serie D osserverà domenica prossima per la Viareggio Cup dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo), se ne sono aggiunte altre tre, e tutte di spessore. Mancheranno infatti gli squalificati Veron e Sansaro, così come non ci sarà l’ attaccante Benericetti, infortunatosi alla spalla nei primi minuti della gara di domenica scorsa a Piacenza.

Il solo attaccante a disposizione per il tecnico del Tuttocuoio è perciò Boiga, che dovrà quindi essere supportato dagli inserimenti dei centrocampisti. Ci vorrà comunque una gara di dedizione e di grande cuore per la squadra della presidente Paola Coia per piegare il Riccione e centrare l’obiettivo dei tre punti, unico che renderebbe soddisfacente il turno e in grado di rendere nuovamente tranquilla la classifica riportando entusiasmo e serenità nello spogliatoio neroverde.

s.l.