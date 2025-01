SERIE D. Fezzanese non molla: "Sconfitti e ultimi ma guardiamo avanti»

Epifania amara per la Fezzanese che inizia male il girone di ritorno perdendo 2-0 sul campo del Seravezza, in una partita pesantemente condizionata dalle assenze nel team verde costretto a fare a meno di 10 giocatori. E’ la terza sconfitta di fila per la Fezzanese, ultima in classifica. Al di là del ko, buona nel complesso la prova della compagine di Gatti che ha retto bene per larghi tratti di gara il confronto con i forti avversari, fallendo con Mariotti l’occasione del possibile 1-1. Da registrare l’esordio in Serie D dei giovani juniores Calò, Locori e Perez Mendez e in maglia verde del neoacquisto Benassi.

"Faccio i complimenti ai miei ragazzi viste le molte assenze – sottolinea il tecnico Andrea Gatti – Hanno interpretato la partita come dovevano contro un avversario di grande valore. Era una partita complicata che in particolare nel secondo tempo avremmo potuto pareggiare: abbiamo avuto due-tre occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. E’ stato veramente un peccato perché un punto ci avrebbe dato morale, sono comunque contento per la prestazione e dobbiamo ripartire da questo: sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni continuando su questa falsariga. Mi dispiace per i miei ragazzi che hanno dato veramente tutto e sono stati straordinari e meritavano molto di più. Voglio sottolineare che avevamo un’età media di 21 anni facendo, esordire due giovani del 2006 ed uno del 2007: questo deve essere un punto di partenza per noi e per la società, di sicuro non si molla un centimetro fino alla fine e sono convinto che potremo conquistare risultati positivi".

Domenica prossima nella 19ª giornata la Fezzanese avrà l’obbligo di vincere la gara contro il Poggibonsi (è ’casalinga’ ma si giocherà come di consueto a Seravezza) sperando che possa recuperare qualcuno dei numerosi giocatori assenti nell’ultimo match.

Paolo Gaeta