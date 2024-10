Serie D. Fezzanese penultima. Ma Rolla è fiducioso: "Possiamo crescere»

Quarta sconfitta in sei partite per la Fezzanese, battuta 1-0 sul campo della Sangiovannese e ora penultima in classifica. "La Sangiovannese ha meritato la vittoria – commenta il tecnico della Fezzanese Rolla – è una squadra ordinata che concede poco. Noi abbiamo fatto un buon possesso palla e nei primi 25 minuti siamo partiti bene ma non siamo riusciti a sbloccare la partita. Ci manca qualcosa davanti, un po’ di qualità che poi è quella che fa la differenza e riesce ad indirizzare le partite. Siamo una squadra giovane, anche domenica ne avevamo tanti in campo ed ha debuttato un ragazzo del 2007. Al momento siamo questi e dobbiamo cercare di fare sicuramente meglio ma sono molto fiducioso".

I verdi recriminano anche per un palo colpito dal giovane Campana sullo 0-0, episodio che avrebbe potuto cambiare la storia del match. Le note positive dalla trasferta valdarnese arrivano dal debutto del giovane Cristodaro e quello del neoacquisto Leonardo Bordin. La situazione di classifica, pur difficile, è comunque molto aperta, la Fezzanese deve però tornare al più presto alla vittoria ad incominciare dalla prossima sfida col Follonica Gavorrano. Il match si disputerà in anticipo sabato 19 ottobre al ’Buon Riposo’ di Seravezza, in quanto perdurano i problemi al ‘Luperi’ di Sarzana che non consentono la presenza del pubblico.

Paolo Gaeta

Nella foto: un’azione di Sangiovannese-Fezzanese