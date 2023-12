Serie d. Figline 1965, prova di maturità. A Ponsacco basta un solo gol

MOBILIERI PONSACCO

0

FIGLINE 1965

1

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, De Vito, Bardini, Grea, Fisher (25’st Matteoli), Milli (41’ st Hanshari), Italiano (41’st Nannetti), Milani, Innocenti (33’st Sivieri), Panattoni, Nieri.

All: Bozzi

FIGLINE 1965: Pagnini, Dema, Banchelli (9’st Fiore), Cavaciocchi (20’st Masini), Orpelli, Ficini, Zellini, Sesti, Diarra, Orrini, Zhupa (9’st Caggianese)

All: Tronconi

Arbitro: Pani di Sassari

Reti: 15’st Diarra

Note: ammoniti Cavaciocchi, Bardini. Espulsi: 34’st Matteoli, e 45’st Grea.

Partita dal duplice volto con un primo tempo ben giocato dai Mobilieri e una ripresa con risvolti imprevedibili e rovesciata nel risultato da un Figline più esperto e pronto ad approfittare dell’occasione decisiva al 15’ della ripresa con Diarra. Nella ripresa il Figline ha infatti impresso maggior pressione con le punte ed il maggior ritmo della gara ha dato luogo a qualche scontro di gioco più deciso tanto che il direttore di gara ha mostrato il rosso a Matteoli al 34’ e a Grea al 45’. Finale triste per i rossoblu che hanno chiuso in nove l’ultima partita casalinga del girone di andata. Gran bel successo, invece, per i ragazzi di Tronconi. Luciano Lombardi