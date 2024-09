Serie D. FolloGavo, arrivano. Marino e Morgantini

Due nuovi giocatori per il Follonica Gavorrano. La società mineraria ha preso Simone Marino e Andrea Morgantini. Quest’ultimo è un difensore classe 2005 prelevato in prestito dalla Pianese. Si tratta di un centrale che può fare anche il terzino.

Morgantini ha iniziato la stagione 2024/25 con la Pianese, dopo aver giocato in bianconero anche l’annata 2023/24, collezionando in totale 27 presenze condite anche da un gol e un assist. "Sono molto felice di essere arrivato al Follonica Gavorrano – commenta Morgantini –. Sono già pronto ad affrontare la nuova stagione. Mi porto dietro le belle esperienze al Settore Giovanile della Roma, in cui ho imparato ad essere un professionista e ad avere cura nei dettagli, così come quella alla Pianese, dopo un’annata positiva come quella passata in cui mi sono ritagliato il mio spazio con costanza, allenamento e lavoro. Mi adatto molto bene al gioco della squadra. Tra l’altro lo scorso anno il Follonica Gavorrano ci aveva messo in grande difficoltà, so di essere arrivato in una grande squadra, una società seria, mi aspetto di fare bene. Fisicamente mi sento già pronto, mi sono allenato bene sin dall’inizio della preparazione a luglio".

Preso poi anche un mediano esperto, ovvero Simone Marino (nella foto), centrocampista classe 1995 proveniente dalla Luparense. La società biancorossoblù chiude così il mercato con un colpo per la mediana, mettendo a disposizione di mister Marco Masi un giocatore di esperienza che conosce bene la categoria, avendo all’attivo 115 presenze nel girone E – con 8 gol segnati – e 147 tra girone A, B e C, con 4 reti. Ex Pianese. Per lui esperienze anche con Lornano Badesse, Ghivizzano, Ciserano, Verbania, Gozzano, Chiavari Caperana e Virtus Entella, squadra in cui è anche cresciuto. "Conosco bene mister Masi sia come persona che come allenatore, avendoci anche giocato contro – commenta Marino –. Ritrovo inoltre il direttore Vagaggini e altri ex compagni come Kondaj, Grifoni e Zini, sono contento di ritrovarli".