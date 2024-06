Serie D. FolloGavo, arrivano. Zini e D’este

Due acquisti in casa Follonica Gavorrano: presi Andrea Zini (ala destra in forza nell’ultima stagione al Piacenza, nel girone B di Serie D) e Nicholas D’Este (attaccante in forza nell’ultima stagione al Victor San Marino, nel girone D di Serie D).

Andrea Zini (fratello gemello dell’ex biancorossoblù Alessio), è un esterno offensivo che può giocare anche nel ruolo di attaccante e seconda punta. Classe 1998, Zini nell’annata appena conclusa ha realizzato 4 gol e 2 assist in 23 partite disputate, oltre a una presenza in Coppa Italia e due assist in una presenza nei play off. Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, prima dell’esperienza a Piacenza ha giocato con le casacche di Pistoiese, Ghiviborgo, San Donato, Latina, Pianese e Arezzo (in Lega Pro), oltre all’Under 19 del Tuttocuoio.

"Sono molto contento, mi aveva parlato di questa società già mio fratello – commenta Andrea Zini – ma so che le cose sono migliorate ancora. A livello di terreno di gioco, poi, penso che questo sia il migliore della Serie D. Oltre all’ambizione a livello di risultati, dopo il secondo posto in campionato l’obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Io sono carico, vengo per vincere tutte le partite e la mentalità deve essere quella".

D’Este, invece, è una punta centrale classe 1996, che nell’annata appena conclusa ha realizzato 13 gol e 5 assist in 26 partite disputate, di cui 25 in campionato e una in Coppa Italia. Cresciuto nelle giovanili del Progresso, prima dell’esperienza all’ombra del Monte Titano, ha giocato con le casacche di Mezzolara, Bentivoglio, Casalecchio Calcio, Medicina, Progresso, Virtus Castelfranco, San Felice e Crevalcore. Attaccante di 1 metro e 88 centimetri, compirà 28 anni il prossimo 19 luglio.

"Ho seguito il girone E e la cavalcata in Coppa Italia – racconta –. Per me non è stato difficile scegliere questa destinazione, sono molto contento di aver firmato per il Follonica Gavorrano. È stata una trattativa abbastanza veloce, conoscevo già la realtà e mi sono convinto subito".