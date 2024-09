Serie d. FolloGavo, debutto in campionato con una rivoluzione per il traffico del paese

Sarà un paese "rivoluzionato" quella che si appresta domani ad ospitare il Livorno per la prima giornata del campionato di serie D. Cambi alla viabilità e agli accessi in occasione della partita di domani alle 15. Per il match sono state diramate dal Comune alcune disposizioni per regolare il traffico nei pressi dello stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. In via Morandi istituito il divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso. In piazza Pertini e via Finetti (tratto finale) divieto di sosta e di transito. In via Berlinguer chiusura dell’accesso da e per via Morandi. In piazza dello stadio chiusura dell’accesso su via Morandi e istituzione del divieto di sosta e di transito. In piazza del Parco istituzione parcheggio riservato ai tifosi del Livorno. Piscina – via Tarantelli istituzione parcheggio riservato ai tifosi del Livorno. Via Fratelli Cervi dal bivio di ingresso della piscina comunale al bivio con via Agresti, istituzione di divieto di transito, con esclusione dei tifosi del Livorno diretti ai due parcheggi a loro riservati in via Tarantelli (parcheggio piscina) e in piazza del Parco, limitatamente dalle 12 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento. E’ stata emessa anche un’ordinanza sindacale dalle 9 alle 18 di domani che vieta la somministrazione, la vendita, il consumo e la detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e metallo, oltre al divieto di somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita tra Follonica Gavorrano e Livorno.