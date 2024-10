Serie D. FolloGavo, gara ostica ma non impossibile

Il Follonica Gavorrano va a caccia di un posto playoff. Oggi, dopo le due trasferte consecutive in casa della Fulgens Foligno e poi della Fezzanese, il team di Marco Masi può tornare a calcare il terreno di gioco del Malservisi-Matteini. E lo farà contro lo Sporting Club Trestina nel turno infrasettimanale, quello dell’ottava giornata di campionato. Fischio d’inizio alle 15.

Anche in questo caso sarà una partita da non sottovalutare, nonostante la partenza difficile degli umbri dopo le prime sette gare del girone E. I bianconeri sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro la Flaminia Civitacastellana, valso il sesto punto realizzato in 7 giornate di campionato. Una vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte il ruolino degli umbri, che hanno all’attivo 8 gol fatti e 10 subìti.

Dopo le due vittorie consecutive il Follonica Gavorrano arriva invece alla sfida contro lo Sporting Trestina dopo aver virtualmente raggiunto la zona playoff, grazie ai 12 punti conquistati a fronte di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, con 13 gol segnati (quarto miglior attacco) e 7 subìti (terza miglior difesa). Sarà una sfida che è ormai un classico nel girone E di serie D, con tanti confronti giocati tra le due squadre.

Lo scorso anno ad avere la meglio è stata la compagine umbra, che ha battuto gli uomini di Masi in casa per 1-0 e pareggiato al Malservisi-Matteini per 1-1. Anche l’anno precedente, nella stagione 2022/23, non è però andata benissimo al Follonica Gavorrano, sconfitto a Trestina per 2-1 e fermato da un pari a reti bianche al Malservisi-Matteini. Per trovare l’ultima vittoria biancorossoblù bisogna quindi risalire all’annata 2021/22: in quel caso erano arrivati un pareggio per 2-2 in trasferta e una netta vittoria per 7-1 a Bagno di Gavorrano. Due vittorie di misura per 1-0 invece nella stagione 2020/21.