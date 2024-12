Serie D. FolloGavo in Coppa. E non sarà facile

Conclusi i sedicesimi di Coppa Italia serie D la settimana scorsa, oggi è già tempo di tornare in campo per gli ottavi di finale. Al Malservisi-Matteini il Follonica Gavorrano oggi attende l’arrivo del Livorno.

Una settimana davvero tosta per la formazione di Marco Masi che domenica ha ospitato il Siena, ed oggi se la vedrà col Livorno per un’altra sfida complicata. Soprattutto perché i minerari in quest’ultimo periodo (5 sconfitte ed una vittoria in campionato) non stanno attraversando un momento brillante, anche a causa delle numerose assenze per infortunio.

In campo per gli amaranto ci sarà l’ex Vieri Regoli, che in biancorossoblù nella scorsa stagione aveva messo a segno 7 gol in campionato e 3 in coppa. Nel Livorno gioca inoltre Matteo Frati, al Gavorrano dal luglio 2015 al dicembre 2016. Tecnico degli amaranto è Paolo Indiani, che a Gavorrano ha allenato dall’ottobre del 2019 al giugno del 2020. Il nuovo direttore biancorossoblù Paolo Giovannini lo conosce bene: ben 11 le stagioni disputate insieme dai due nelle varie squadre in cui hanno lavorato nel corso degli anni.

I biglietti per la gara di oggi (inizio alle 14.30) potranno essere acquistati anche oggi dalle 13 alle 14.30, direttamente al botteghino dello stadio di via Rodolfo Morandi, al costo di 15 euro per il biglietto intero. I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù. Questi, poi, gli abbinamenti ufficializzati dal Dipartimento Interregionale all’esito del sorteggio che ha determinato nei casi necessari chi giocherà in casa il prossimo turno di Coppa.

Alle 14 Scafatese – Martina; alle 14.30 Saluzzo – Lavagnese, Cjarlins Muzane - Dolomiti Bellunesi, Ravenna – Castelfidardo, Follonica Gavorrano – Livorno, Guidonia Montecelio - L’Aquila, Reggina – Enna; alle 17 Sant’Angelo – Piacenza.