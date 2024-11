Serie D. FolloGavo in Coppa. Arriva il Trestina

Dimenticare subito il ko col Grosseto e sintonizzarsi sulla Coppa Italia di serie D. E’ questo l’imperativo odierno del Follonica Gavorrano.

La squadra di Marco Masi torna in campo oggi alle 14.30 allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano per la coppa. Avversario di turno sarà lo Sporting Club Trestina e l’incontro vale l’accesso ai sedicesimi di finale della competizione che mette di fronte tutte le formazioni impegnate nella quarta categoria calcistica italiana.

Il Follonica Gavorrano si presenta a questo match dopo aver battuto nel primo turno il Sasso Marconi per 2-1, con le reti dei minerari realizzate da Zini all’11’ e Lo Sicco al 28’, entrambe nella prima frazione di gioco. Gli ospiti hanno accorciato le distanze nel finale, senza comunque creare troppi patemi alla retroguardia biancorossoblù.

Per il Trestina è arrivata invece la vittoria per 1-0 contro la Fulgens Foligno nel primo turno.

Minerari e umbri quest’anno si sono già affrontati lo scorso 23 ottobre quando, in campionato, sempre sul terreno di gioco dei maremmani, l’undici di Masi si impose per 3-0. In gol in quell’occasione sono andati in gol Pino con una doppietta e Kernezo per il 3-0 finale, in una gara dominata dall’inizio alla fine dal Follonica Gavorrano.

Sarà una sfida che è tra l’altro ormai un classico nel girone E di serie D, con tanti confronti giocati tra le due squadre. Lo scorso anno ad avere la meglio è stata la compagine umbra, che ha battuto gli uomini di Masi in casa per 1-0 e pareggiato al Malservisi-Matteini per 1-1.

Le due squadre arrivano al confronto dopo un turno di campionato che ha visto i padroni di casa perdere per 0-2 contro il Grosseto, mentre per gli umbri è arrivata la vittoria per 3-0 tra le mura amiche contro la Fezzanese.