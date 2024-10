Serie D. FolloGavo, la musica non cambia. Terzo successo consecutivo

Terza vittoria consecutiva per il Follonica Gavorrano che conquista la seconda posizione in classifica nel girone E di serie D salendo a quota 15 punti. Davanti al pubblico di casa ha steso 3-0 lo Sporting Trestina con una doppietta di Pino ed un gol di Kernezo.

Primo tempo ben giocato dai ragazzi di Masi, con un’ottima partenza che si concretizza al 6’, quando arriva il vantaggio: prima Marino calcia trovando la risposta del portiere, poi Pino controlla in area e tira verso l’angolino firmando il gol dell’1-0. E al 13’ arriva anche il raddoppio: Kernezo sulla sinistra ne salta due e mette in mezzo una palla al bacio per la testa di Pino, che stacca e batte ancora Fratti realizzando il 2-0 e la sua personale doppietta. Dopo l’assist Kernezo cerca anche gloria realizzativa al 34’, converge e calcia dal limite con il destro spedendo di poco a lato. Antonini compie invece il suo primo intervento al 40’ su una palla deviata pericolosamente da Pignat nell’area piccola, il riflesso del portiere in angolo evita il gol degli ospiti. La ripresa si apre con un doppio cambio nel Trestina, con il tecnico Calori che cerca di dare una scossa inserendo Vietina e De Souza. Il Follonica Gavorrano però continua a spingere anche nel secondo tempo, e al 21’ Zini controlla sulla destra dopo una bella azione imbastita da Pino e crossa verso il centro dell’area dove è appostato Kernezo, che di testa batte Fratti e porta a tre le marcature del Follonica Gavorrano. Da segnalare anche il rientro in campo di Masini che torna sul terreno di gioco dopo sette mesi di assenza, mentre al 39’ fa il suo esordio in serie D anche il classe 2008 Giulio Pimpinelli, talentuoso giocatore originario di Scarlino.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat, Brunetti (34’ st Cellai), Grifoni, Pino (21’ st D’Este), Zini, Scartoni (39’ st Pimpinelli), Tatti (34’ st Scartabelli), Lo Sicco, Marino, Kernezo (22’ st Masini). All. Masi.

SPORTING TRESTINA: Fratti, Sensi (23’ st Tacconi), Grea (1’ st Vietina), D’Angelo (22’ st Bucci), De Meio, Giuliani, Dottori (1’ st De Souza), Lisi (32’ st Arduini), Mencagli, Ferri Marini, Nuti. All. Calori.

Reti: 6’ e 13’ Pino, 21’ st Kernezo.