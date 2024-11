Serie D. FolloGavo, la scossa: "Alziamo l’asticella»

Alzare l’asticella del Follonica Gavorrano. E’ questo l’obiettivo del nuovo direttore generale. Due anni e mezzo di contratto con eventuale rinnovo automatico in casa di promozione in serie C. La nuova avventura di Paolo Giovannini come direttore generale del Follonica Gavorrano è iniziata.

"Sono molto contento – le prime parole del nuovo diggì minerario –. Conosco la famiglia Mansi e nutro una grande stima. Sapevo che la dirigenza mi stimava e sono stato felice della chiamata. Ho preso visione delle strutture e dei campi di allenamento, ci sono tutti i presupposti per fare bene. È chiaro che vincere non è mai facile, ma sono venuto con l’intento di alzare l’asticella. Ho già incontrato la rosa e lo staff, conosco mister Masi da tantissimi anni, mentre la particolarità è che non ho mai lavorato con nessuno dei calciatori attuali, anche se li ho incontrati spesso come avversari".

Il Follonica Gavorrano ha ingaggiato Giovannini dopo le dimissioni di Vagaggini di inizio settimana. Il nuovo direttore generale ha un accordo con base pluriennale per due anni e mezzo, con scadenza giugno 2027 e con eventuale rinnovo automatico di altre due stagioni in caso di promozione in serie C.

Giovannini arriva in biancorossoblù con un curriculum farcito da tante vittorie, con ben sette campionati vinti in cinque società diverse, con quattro primi posti in serie D su quattro partecipazioni e tre in serie C2. In carriera è partito nella stagione 1998/99 per cinque anni a Castelnuovo Garfagnana, con la prima promozione e due accessi ai play off in serie C. È poi passato alla Massese con una doppia promozione dalla D alla C1. Doppia promozione anche alla guida della Lucchese tra il 2008 e il 2010, sempre dalla serie D alla C1. È arrivata poi l’esperienza a Pistoia dalla stagione 2011/12, approdando poi nella stagione 2012/13 al Pontedera, anche in quel caso con la vittoria del campionato di C2, fino al maggio 2022 ottenendo quattro accessi ai play off. L’ultima esperienza quella ad Arezzo nelle ultime due stagioni.