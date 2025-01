Serie D. FolloGavo, la tegola. Pino fermo 3 giornate

Tre giornate di squalifica per il cannoniere del Follonica Gavorrano, ma anche due anni di contratto in più. L’attaccante Antonino Pino è stato fermato dal direttore di gara "per avere a gioco fermo sferrato una gomitata allo stomaco di un calciatore avversario". Un cartellino rosso pesante per il giocatore che ora dovrà assistere per tutto gennaio alle prestazioni della sua squadra dalla tribuna.

"Innanzi tutto devo chiedere scusa ai compagni, alla società, al mister e a tutto lo staff – dice Pino – . Sono atteggiamenti sbagliati e sicuramente non verranno ripetuti. Devo inoltre fare i complimenti alla squadra, i miei compagni hanno fatto di tutto per portare la partita sul binario giusto. Peccato per l’ultimo episodio del rigore: secondo me non c’era ma non possiamo farci nulla. Bellissimo anche il gol di Kondaj in rovesciata. Ha fatto una grandissima rete e sono felice per lui, se la merita, si allena sempre bene ed è un ragazzo eccezionale. Ci serviva una vittoria anche per dare morale dopo una bella prestazione, ma ci prendiamo il punto".

Il giocatore ha però rinnovato il contratto con i minerari per altre due stagioni, per cui sarà legato alla società fino al termine della stagione 2026/27.

"Credo nel progetto della società – spiega Antonino Pino – . Il prossimo anno vogliamo puntare in alto. Mi sento al centro del progetto e mi hanno fatto sentire un giocatore importante, quindi la motivazione per me è massima". Per lui, che sta facendo un ottimo campionato con 7 reti segnate, 3 assist e 4 rigori procurati, una bella soddisfazione. "Aiuterò la squadra in allenamento – aggiunge – perché non potrò essere a disposizione. Adesso dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e guardare gara dopo gara, solo così possiamo fare risultato il prima possibile per fare morale e lavorare ancora meglio, anche per risalire la classifica. Nella seconda parte di stagione dobbiamo dare ancora di più, io cercherò di dare il mio apporto appena rientrerò".