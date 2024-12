Serie D. FolloGavo: Morgantini e Zini sono ai saluti

Un altro attaccante saluta il Follonica Gavorrano. Dopo la partenza di Gabriele Kernezo di qualche settimana fa, la società mineraria ha deciso di non proseguire la stagione con l’attaccante Andrea Zini. Si va verso un cambio di maglia per l’esterno offensivo toscano nato a Pisa il 3 gennaio 1998, in uscita dal Follonica Gavorrano, club con cui finora ha giocato 16 partite stagionali, mettendo a referto due reti e un assist. Zini, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, per due volte in carriera è finito in doppia cifra in Serie D, con le maglie di Pianese e Ghiviborgo. Lo scorso anno ha giocato con il Piacenza. Un rendimento un po’ sottotono per Zini che con l’arrivo del nuovo direttore generale Giovannini cambierà casacca. Su di lui infatti c’è la Pianese, sua ex squadra, e due top club di serie D come L’Aquila e Matera.

Dopo aver giocato l’ultima partita contro il Siena il primo dicembre poi l’esterno offensivo non è più stato convocato, conseguenza della scelta societaria di farlo accasare in un’altra squadra. Saluterà anche Andrea Morgantini; il difensore era arrivato in prestito dalla Pianese in estate. Quest’ultimo potrebbe tornare alla Pianese e poi essere girato nuovamente in prestito. Il direttore generale Paolo Giovannini intanto sta lavorando al mercato in entrata.

L’intenzione della società è quella di formare una rosa composta da soli 16-17 elementi, per non creare situazioni di sconteno. Il mercato in entrata però dovrà attendere gennaio, visto che la volontà del Follonica Gavorrano è quella di prendere giocatori dalla serie C,e ci sarà da attendere ormai l’anno nuovo. Probabilmente arriverà una quota dalla serie C e anche un difensore. Partiranno anche i giocatori insoddisfatti, che finora hanno trovato poco spazio.