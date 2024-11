Serie D. FolloGavo, nuova aria: "Serenità ritrovata»

Vittoria, cinque reti e serenità ritrovata. Il Follonica Gavorrano non può dirsi guarito, ma sicuramente il successo roboante di domenica ha tranquillizzato la squadra. Umore positivo anche a livello societario, con il presidente Paolo Balloni che ha voluto sottolineare la prestazione.

"È stata una partita di orgoglio, dopo aver perso quattro partite consecutive abbiamo tirato fuori quello che serviva e abbiamo fatto vedere che possiamo fare un bellissimo campionato – ha spiegato Balloni –. Abbiamo fatto vedere le qualità che abbiamo, sia negli esterni ma anche in tutta la squadra, bravi davvero. I ragazzi hanno fatto vedere di essere ragazzi di valore. Non siamo quelli che hanno perso quattro gare di fila né probabilmente quelli che ne hanno vinte tre di fila, ma di sicuro siamo una squadra che può fare un bel campionato".

Minerari che in questo mese di sconfitte hanno pagato gli infortuni e l’infermeria piena. Una situazione che aveva fatto scivolare la squadra in classifica, sottraendo entusiasmo all’ambiente.

"Adesso avremo tre gare importanti, tutti vorrebbero giocare queste partite con piazze prestigiose come Siena, Livorno e Seravezza – ha aggiunto il presidente dei minerari –, saranno occasioni per cercare di fare bene e i ragazzi ce la metteranno tutta. Bene arrivare a queste partite con il morale più alto, dopo aver passato anche il turno in coppa. Abbiamo tre partite in otto giorni, quindi bisogna restare concentrati".

Minerari che dovranno anche organizzarsi per la Coppa Italia, essendo andati avanti nel torneo. Il 4 dicembre infatti ci sarà la sfida col Livorno. A raggiungere la qualificazione agli ottavi – in attesa di Vigor Senigallia-Castelfidardo rinviata per allerta meteo – sono Cjarlins Muzane, Dolomiti Bellunesi, Enna, Follonica Gavorrano, Guidonia Montecelio, L’Aquila, Lavagnese, Livorno, Martina, Piacenza, Ravenna, Reggina, Saluzzo, Sant’Angelo e Scafatese.