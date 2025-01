Serie d. FolloGavo, serve di più. Il mercato può aiutare

Marco Masi attende rinforzi dalla serie C per poter rialzare il Follonica Gavorrano. Dopo le partenze di Kernezo, Zini e Morgantini, col direttore generale Giovannini impegnato nello sfoltimento della rosa degli scontenti, c’è da attendere però l’arrivo di nuovi giocatori. Sia perché la rosa va allungata, sia perché la classifica adesso si fa pericolosa. I minerari hanno chiuso il 2024 con un ko ed hanno iniziato il 2025 nel peggiore dei modi, ovvero rimediando 5 reti a Livorno. Oggi il Follonica Gavorrano è decimo in classifica con 24 punti in 18 incontri ed ha salutato la Coppa Italia per mano del Livorno. Adesso quindi gli obiettivi societari non sono rispettati.

Il direttore generale sta lavorando in Maremma da poco, essendo arrivato a fine novembre, ma già ha iniziato a sondare il mercato della serie C per prendere giocatori che possano fare al caso di mister Masi. L’arrivo del solo Bramante, e quello precedente di Rosini, non sembrano bastare. L’intenzione della società è quella di formare una rosa composta da soli sedici-diciassette elementi, per non creare situazioni di scontento fra gli atleti, visto come anche la coppa oramai non è più un obiettivo. Il mercato in entrata però dovrà attendere. Probabilmente arriverà una "quota" dalla serie C e anche un difensore.