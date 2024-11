Serie d. FolloGavo, tocca al Siena. Iniziata la prevendita

Il Follonica Gavorrano si prepara al big match di domenica col Siena, formazione reduce dalla sconfitta casalinga contro lo Sporting Trestina. Diverso l’umore tra i maremmani che dopo la vittoria nel match infrasettimanale di Coppa e il successo di domenica scorsa in campionato hanno ritrovato serenità.

In casa senese lavoro differenziato precauzionale per Daniele Cavallari e Niccolò Giannetti, mentre Lorenzo Lollo, Giovanni Farneti e Bernardo Masini hanno svolto un lavoro a parte programmato. Domiziano Tirelli e Federico Fort proseguono invece con il loro percorso di recupero.

In casa mineraria anche Masi ha molti ragazzi che stanno recuperando dagli infortuni.

Sono intanto aperte le prevendite sul circuito CiaoTickets al costo di 10 euro.

Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino alle 19 di sabato. Per questo evento è prevista la vendita con il biglietto elettronico: si potrà mostrare il biglietto all’ingresso direttamente dal cellulare, o stamparlo e poi presentarlo all’ingresso. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti domenica dalle 13 alle 14.30, direttamente al botteghino dello stadio di via Rodolfo Morandi, al costo di 15 euro per il biglietto intero.

I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù.