Serie d. Follonica Gavorrano all’esame Siena: arriva l’ex tecnico Lamberto Magrini

Partita dall’alto peso specifico per il Follonica Gavorrano di Marco Masi. Al Malservisi-Matteini arriva infatti, in occasione della quattordicesima giornata del girone E di Serie D, il Siena allenato da Lamberto Magrini. Oggi alle 14.30 allo stadio Malservisi-Matteini, si sfidano due formazioni partite bene a inizio campionato ma che, nelle ultime giornate, hanno perso qualche posizione. In casa mineraria nell’ultima settimana sono arrivate due vittorie, quella di mercoledì in Coppa Italia con la Sangiovannese valsa il passaggio del turno agli ottavi – dove l’avversario sarà il Livorno – e quella di domenica in casa del Ghiviborgo, un ottimo 2-5 che toglie i biancorossoblù da una situazione inusuale per questo gruppo, che era reduce dalle quattro sconfitte consecutive in campionato. "Si tratta di squadre importanti che hanno dietro realtà di grandi dimensioni – sottolinea mister Marco Masi in previsione della gara contro i bianconeri –. Non possiamo permetterci di riabbassare la guardia e pensare di aver risolto i problemi. Quelli si risolvono con il tempo se seguiremo la strada, l’atteggiamento, la voglia, la partecipazione e la grinta mostrati contro il Ghiviborgo. Non dobbiamo mollare mai e dobbiamo stare sempre sul pezzo. Se ci stiamo tutti abbiamo le qualità per fare bene. Se siamo distratti allora diventa difficile". Gli ultimi incroci tra le due squadre risalgono alla stagione 2020/21, quando sulla panchina del Siena sedeva Alberto Gilardino. L’andata terminò sullo 0-0, il ritorno al Malservisi-Matteini sullo 0-1 per la formazione bianconera.

Ancora prima, nella stagione 2017/18 in Serie C, erano arrivati la sconfitta casalinga per 0-2 e il pareggio esterno per 1-1, oltre alla gara di Coppa Italia di Serie C anch’essa terminata sull’1-1 al 90’, quando le due squadre si chiavano Robur Siena e Gavorrano 1930.