Serie D. Follonica Gavorrano. C’è da rialzarsi subito

Il Follonica Gavorrano torna in campo tra le mura amiche del Malservisi-Matteini nel match in programma oggi alle 15 contro lo Sporting Club Trestina. Per i biancorossoblù ci sarà da riscattare la sconfitta subita a Poggibonsi per 4-1, mentre gli ospiti arrivano dal pareggio interno contro il Cenaia. Obiettivi diversi per le due società: se il Follonica Gavorrano si trova in seconda posizione a un punto dalla Pianese capolista, per il Trestina c’è la decima posizione in classifica a cinque lunghezze dall’Orvietana Calcio, ovvero la prima delle squadre in ottica play out. L’obiettivo della formazione umbra, dunque, è certamente quello di ottenere una salvezza tranquilla senza passare dagli spareggi. Per i ragazzi di Masi, invece, la voglia di riscattare una prestazione sottotono contro il Poggibonsi. Rimasto invariato il distacco dalla Pianese, chi si avvicina è invece il Grosseto, vincente proprio contro gli amiatini, che si porta a meno 4 dalla capolista e a meno 3 dai biancorossoblù, mentre il Livorno con il pareggio di domenica si trova una lunghezza sotto i biancorossi. Tutto riaperto dunque per le ultime quattro giornate del girone E di serie D. Il Follonica Gavorrano si presenta al match con il Trestina con 57 punti, con 16 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, con 40 gol fatti e 24 subiti, conservando la miglior difesa nonostante i 4 gol subiti a Poggibonsi. Per il Trestina i punti sono 39, con 10 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, 37 gol fatti e 39 subiti. Ci sarà da riscattare anche il risultato dell’andata: in terra umbra ad avere la meglio erano stati infatti i padroni di casa, battendo i biancorossoblù per 1-0 grazie al gol di Tascini. Lo scorso anno non andò meglio, con una sconfitta a Trestina e un pari a reti bianche al Malservisi-Matteini. Nella stagione precedente era invece arrivato un pareggio per 2-2 in trasferta e una vittoria per 7-1 a Bagno di Gavorrano.