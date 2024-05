SERIE D. Follonica Gavorrano. Clinic dei tecnici con mister Dionisi

L’ex allenatore del Sassuolo arriva a Follonica. Una clinic da serie A. Il tecnico Alessio Dionisi, assieme al suo staff, sarà a Follonica mercoledì negli impianti di via Sanzio a Follonica per un incontro con la società del Follonica Gavorrano. Mercoledì quindi il tecnico amiatino farà visita allo staff della prima squadra del Follonica Gavorrano in occasione dell’allenamento mattutino, per poi tenere una clinic tecnica nel pomeriggio alle 15 con gli allenatori del Settore Giovanile e della Scuola Calcio biancorossoblù. Il tutto si svolgerà all’impianto Nicoletti di Follonica. "Avremo il piacere di avere Alessio Dionisi e il suo staff nei nostri impianti – sottolinea il direttore generale Renato Vagaggini –. Sarà nostro ospite, mentre per i nostri allenatori sarà una bella occasione per ascoltare le nozioni di un allenatore bravo e preparato come Dionisi, partito dalle serie minori delle categorie interregionali fino ad arrivare in serie A".