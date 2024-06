Serie d. Follonica Gavorrano, confermato l’intero staff tecnico per la prossima stagione

Il Follonica Gavorrano conferma lo staff sanitario per la prossima stagione. Dopo l’ottimo lavoro svolto nell’annata appena conclusa, a comporre l’organico medico del gruppo biancorossoblù saranno ancora il dottor Filippo Chiechi e i fisioterapisti Matteo Marchi e Simone Bicocchi. Chiechi, medico chirurgo specializzato in traumatologia sportiva, riabilitazione e ortopedia, proseguirà quindi il suo percorso come medico responsabile e sociale assieme ai terapisti e responsabili di campo della formazione mineraria.

"Dal punto di vista della gestione degli infortuni è stata una stagione che possiamo definire praticamente perfetta – sottolinea il dottor Chiechi –. Abbiamo avuto pochissimi infortuni sia di natura muscolare che di natura traumatica, a parte Matteo Masini che ha subìto la frattura del perone in semifinale di Coppa Italia con la Varesina, un evento fortuito in un incidente di gioco. Non abbiamo avuto nessuna lesione muscolare importante, quindi abbiamo avuto a disposizione la rosa per tutta la stagione. L’unico infortunio durato 38 giorni è quello di Alberto Pignat ad inizio stagione per una lesione del collaterale mediale del ginocchio. Poi non c’è stato nessun infortunio rilevante: questo ha permesso anche allo staff tecnico di poter utilizzare per tutto l’anno la rosa al completo, grazie al lavoro fatto in collaborazione dallo staff medico in collaborazione con il preparatore atletico Paolo Filippin, coadiuvato dai due terapisti sempre presenti sia durante le attività di allenamento che durante le partite. È quindi un lavoro di collaborazione tra le varie figure professionali".