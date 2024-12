Serie D. Follonica Gavorrano detta legge. D’Este e Souare domano i Leoni

follonica gav

2

poggibonsi

0

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Brunetti, Masini (19’ st Cret), Pino (47’ st Scartabelli), Scartoni (28’ st Morgantini), Kondaj, Tatti (22’ st Bramante), Lo Sicco, Rosini, D’Este (26’ st Souare). All. Masi.

POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Martucci (1’ st Marcucci), Bigica, Bellini, Vitiello (24’ st Valori), Massai (1’ st Fracassini), Palazzesi, Fremura, Borri, Salvadori (28’ st Boganini). All. Calderini.

Arbitro: Mariani di Livorno. Ass.ti: Nannipieri di Livorno, Smecca di Carrara.

Reti: 33’ D’Este, 37’ st Souare.

Note: ammoniti: Cecconi, Valori.

FOLLONICA – Con un gol per tempo il Follonica Gavorrano batte il Poggibonsi e si porta a 24 punti agganciando proprio i giallorossi. Prima frazione che vede il Follonica Gavorrano in avanti. Al 4’ la prima conclusione è però del Poggibonsi, con Borri che però spara alto. Risponde un minuto più tardi il Follonica Gavorrano, con Tatti che la mette dentro per D’Este. L’attaccante non riesce a impattare da buona posizione di fronte al portiere. Sfiora il gol anche Brunetti all’11’: Lo Sicco mette in mezzo da calcio piazzato, stacca di testa il difensore biancorossoblù che non trova la porta. Al 26’ D’Este di testa su corner sfiora il gol. Il Follonica Gavorrano spinge e al 29’ Pino si trova a calciare da buona posizione ma viene respinto da un difensore, poi ancora D’Este viene ribattuto. La pressione si concretizza al 33’: D’Este riceve palla sul limite dell’area e fa partire un destro rasoterra che si insacca all’angolino alla destra del portiere, Follonica Gavorrano in vantaggio. Al 37’ ci prova anche Masini, bravo Pacini a deviare in angolo. Al 40’ arriva la conclusione di Tatti da fuori, palla a lato. Ancora Tatti protagonista al 42’, si aggiusta il sinistro ma va di poco alta sopra la traversa. Nella ripresa al 5’ l’arbitro annulla un gol a Brunetti per un fallo precedente in attacco. Dall’altra parte è Bigica che tenta il tiro dalla distanza, pronto Antonini in presa bassa. Al 37’ Souare trova il raddoppio: Bramante salta un avversario e lo serve in area, il numero 11 calcia e pesca l’incrocio dei pali. Al 43’ la traversa di Kondaj su cross di Pino, il Follonica Gavorrano sfiora il tris.