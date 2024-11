Serie D. Follonica Gavorrano in campo per la Coppa

Dopo le delusioni del campionato il Follonica Gavorrano prova a dimenticare quest’ultimo periodo con la Coppa Italia di serie D. Seconda gara stagionale per il Follonica Gavorrano con la Sangiovannese allenata dall’ex Marco Bonura, dopo la partita di campionato del 22 settembre giocata al Malservisi-Matteini terminata sul 3-0 per i biancorossoblù. Questa volta le due compagini si affronteranno al Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno per la partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma alle 14.30. Nel precedente turno il Follonica Gavorrano ha avuto la meglio sullo Sporting Trestina, vincendo tra le mura amiche per 1-0 nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutta la seconda frazione di gioco, grazie al gol realizzato al 39’ della ripresa da D’Este. La Sangiovannese ha invece espugnato (2-1) il campo del Figline, aggiudicandosi il pass per i 16esimi di finale grazie ai gol di Pardera e Pertica. In campionato, invece, le due formazioni arrivano da due periodi ben diversi: detto infatti delle quattro sconfitte consecutive dei biancorossoblù, (l’ultima quella casalinga con il San Donato Tavarnelle per 1-2) la Sangiovannese è invece reduce dalla bella vittoria per 5-1 sul Ghiviborgo. Il capitano Fabrizio Lo Sicco suona la carica alla squadra, con l’obiettivo di uscire da un momento difficile culminato domenica con la quarta sconfitta consecutiva in campionato ad opera del San Donato Tavarnelle. "Sono contento che si rigiochi subito – dice infatti il capitano biancorossoblù – così da non staccare dal clima partita. Abbiamo davanti due gare importanti. Alla Coppa ci teniamo, così come ci tiene tanto la società, dobbiamo essere più cinici e più cattivi dentro il campo. Veniamo da quattro sconfitte consecutive in campionato, ci dobbiamo rimboccare le maniche e dare tutto per rimettere a posto le cose e ricominciare a fare una bella cavalcata e passare un anno sereno. Vogliamo rialzarci il prima possibile. Nel calcio i momenti difficili ci sono, noi dobbiamo essere compatti come squadra e come gruppo".