Serie D. Follonica Gavorrano ko. Ancora una beffa nel finale

Ancora una beffa finale per il Follonica Gavorrano che cade nel recupero sul campo della Sangiovannese 1-0. Ko pesante per i minerari che restano a metà classifica ma con soli tre punti di vantaggio sulla zona playout. Partenza vivace nei primi minuti di gioco tra le due squadre, nessun pericolo però per i due portieri. I ritmi si abbassano sensibilmente e rimangono piuttosto blandi per tutta la prima frazione. Al termine dell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro termina un primo tempo abbastanza soporifero, con pochi spunti offensivi tra le due formazioni. Al rientro in campo Antonini si distende e compie un grande intervento su Gaetani, che impatta da distanza ravvicinata. Al 10’ ci prova Bramante con un sinistro da fuori su cui Barberini si distende in tuffo. Anche la ripresa è avara di occasioni, poi la Sangio si rivede in avanti al 40’ con Rotondo, che fallisce un’occasione dalla linea dell’area piccola, non trovando la porta. Poi al 4’ di recupero parte un contropiede della Sangiovannese, con Bocci che si porta di fronte ad Antonini e non sbaglia, regalando ai padroni di casa un vantaggio quasi insperato.

SANGIOVANNESE: Barberini, Della Spoletina, Gianassi, Nannini, Chelli, Santeramo, Pertica, Foresta (25’ st Romanelli), Nieri (18’ st Rotondo), Gaetani (33’ st Bocci), Cenci. All. Bonura.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat, Brunetti, Souare, Scartoni, Kondaj, Tatti (33’ st Cret), Lo Sicco, Giustarini (7’ st Arrighini), Bramante, Morgantini (24’ st Masini). All. Masi.

Rete: 49’ st Bocci.