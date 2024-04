Serie D. Follonica Gavorrano ko. Batosta a Poggibonsi

Disfatta per il Follonica Gavorrano sul campo del Poggibonsi (4-1 il finale). La prima vera occasione arriva al 21’ ed è per il Follonica Gavorrano: cross di Barlettani per Regoli, che cerca la conclusione trovando la risposta di Pacini. Allo scadere della prima frazione il Poggibonsi passa in vantaggio: Motti controlla un difficile pallone in area e fa partire un sinistro rasoterra che si infila imparabilmente all’angolino. La ripresa si apre ancora con un gol del Poggibonsi, che raddoppia così il risultato: Motti gela il Follonica Gavorrano con un rapido contropiede. Mister Masi prova a scuotere i suoi con un triplo cambio. Reazione che si concretizza all’11’ con il gol del capitano Emilio Dierna, che sfrutta di testa un calcio d’angolo. Le distanze tra le due squadre si accorciano e il Follonica Gavorrano spinge alla ricerca del pari. Ma il Poggibonsi nell’arco di pochi minuti trova l’uno-due che chiude i giochi. Al 19’ Mazzolli su punizione segna il 3-1. Al 27’ arriva addirittura il quarto gol del Poggibonsi, con Marcucci.

POGGIBONSI: Pacini, Mazzolli (24’ st Camilli), Marcucci, Motti (32’ st Cecchi), Vitiello, Rocchetti, Bigica (14’ st Gistri), Purro (14’ st Cecconi), Borri, Di Paola, Martucci (33’ st Bigozzi). All. Calderini.

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Dierna, Grifoni (7’ st Souare), Pino (7’ st Macrì), Modic (24’ st Pignat), Nardella (40’ st Bellini), Barlettani, Lo Sicco, Ampollini (7’ st Mencagli), Botrini, Regoli. All. Masi.

Reti: 46’ e 2’ st Motti, 11’ st Dierna, 19’ st Mazzolli, 27’ st Marcucci.