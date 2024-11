Serie D. Follonica Gavorrano, match ostico. Oggi c’è l’Aquila Montevarchi

L’undicesima giornata del girone E di serie D vedrà il Follonica Gavorrano impegnato nella trasferta in casa dell’Aquila Montevarchi. Una gara a cui i biancorossoblù si affacceranno dopo aver passato il turno nella gara di Coppa Italia di mercoledì, battendo lo Sporting Club Trestina per 1-0. I ragazzi di Masi torneranno a pensare al campionato, dove nelle ultime due partite sono arrivate due sconfitte con Ostiamare e Grosseto. C’è quindi la voglia per la truppa mineraria di tornare alla vittoria anche in Serie D, dando continuità al risultato di coppa, per cercare di riaffacciarsi alla zona playoff, persa in favore della Fulgens Foligno dopo l’ultima giornata. Il Follonica Gavorrano arriva alla trasferta di Montevarchi con la sesta posizione in classifica con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 16 gol fatti e 10 subiti. L’Aquila Montevarchi si trova invece in undicesima posizione, ma distante dai biancorossoblù di 2 lunghezze. Anche per la formazione aretina le vittorie sono 4, ma con 1 pareggio e 5 sconfitte, con 13 gol segnati e 14 subiti. "Con l’Aquila Montevarchi sarà una partita complicata – analizza mister Marco Masi –. Perché è una squadra particolare, che pratica un bel calcio e che può mettere in difficoltà perché ha un palleggio continuo, cerca di attrarti per poi entrare dentro. Cercheremo di farci trovare pronti".