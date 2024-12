Serie D. Follonica Gavorrano oggi è dura. Col Poggibonsi non sarà semplice

Il Follonica Gavorrano torna a giocare al Malservisi-Matteini oggi contro il Poggibonsi, gara valida per la sedicesima giornata del girone E di Serie D. I biancorossoblù vengono dall’ottima vittoria esterna ottenuta in casa dell’Orvietana – arrivata con il gol di Tatti siglato nella prima frazione – che permette così di risalire di una posizione in classifica fino all’ottava a quota 21, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, con 23 gol fatti e 16 subiti. Simile, ma con una vittoria in più, il percorso del Poggibonsi, che si trova invece a quota 24 punti in sesta posizione alla pari con il Siena, con 21 gol segnati e 18 subiti. Anche i giallorossi allenati da Stefano Calderini arrivano alla sfida contro il Follonica Gavorrano dopo una vittoria, in questo caso tra le mura amiche contro il Figline per 2-0. Un turno difficile, così come tosta sarà anche la partita successiva in casa del Seravezza. "Ci aspettiamo due gare difficili prima della sosta – commenta mister Marco Masi – le ultime due fatiche. È tanto che siamo in pochi, specialmente nel reparto di centrocampo siamo contatissimi, dobbiamo fare gli ultimi sforzi cercando di portare a casa più punti possibile. Consapevoli che per farlo bisogna soffrire e lavorare tutti insieme. Da questo punto di vista queste ultime due partite ci daranno una risposta importante. Partite facili comunque non ci sono mai".