Serie D. Follonica Gavorrano sì!. Vittoria a San Donato

Torna alla vittoria il Follonica Gavorrano in casa del San Donato Tavarnelle, battendo per 0-1 i padroni di casa grazie alla rete realizzata da Kondaj nella ripresa. Il primo tiro verso la porta è di Marino, ma il centrocampista spara alto. Il gioco ristagna nei pressi del cerchio centrale, con le squadre attente più alla fase difensiva che ad attaccare.

Il primo tempo finisce senza altri sussulti su uno scialbo 0-0. A inizio ripresa, sul primo corner dei biancorossoblù, mischia in area fiorentina: i minerari protestano per un contatto da rigore, per l’arbitro è tutto regolare.

I ragazzi di Masi controllano meglio il gioco e al 64’ arriva il meritato vantaggio: Tatti lavora il pallone a destra e mette in mezzo, la sfera arriva a Kondaj che in area spara sotto la traversa. Lo Sicco al 73’ sfiora il raddoppio con un destro a giro e la palla scheggia l’incrocio dei pali. Il San Donato Tavarnelle si getta in avanti nel finale. All’88’ Carcani impegna Antonini. Poi su punizione coglie la parte interna della traversa. E’ l’ultima occasione della gara, che si chiude con tre punti importanti per il Follonica Gavorrano.

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Cecchi (31’ st Menga), Bruni, Cellai (22’ st Maffei), Pecchia, Falconi (37’ st Seghi), Calonaci (42’ st Pazzagli), Carcani, Purro, Borgarello, Manfredi (18’ st Gubellini). All. Bonuccelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Kondaj (33’ st Zona), Marino, Lo Sicco, Masini (28’ st Gianneschi), Bramante (33’ st Pino), Tatti, Arrighini (50’ st Grifoni). All. Masi.

Rete: 64’ Kondaj.