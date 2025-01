Serie D. Follonica Gavorrano: "Terzo tempo» con l’undici labronico

Big match oggi per il Follonica Gavorrano che, per la terza volta (una in campionato ed una in coppa) in stagione, affronta il Livorno.

La ripresa del girone E di serie D inizia col botto: dopo il giro di boa oggi alle 14.30 allo stadio Armando Picchi i minerari di mister Masi sfidano la formazione di Paolo Indiani.

Per quanto riguarda i due precedenti di questa stagione, spettacolare il 2-2 in quella che doveva essere la prima di campionato, poi rinviata e recuperata mercoledì 18 settembre: prima il vantaggio di Capparella su rigore nella prima frazione, poi nella ripresa era salito in cattedra il Follonica Gavorrano, che aveva trovato il gol con Pino al 67’. Livorno vicino al successo dopo il gol a un minuto dal 90’ di Dionisi, ma Lo Sicco su rigore in pieno recupero aveva portato al definitivo 2-2.

Emozionante anche la gara di Coppa Italia, in cui aveva sbloccato il risultato Frati su rigore al 10’ della ripresa, risultato poi recuperato dal colpo di testa di Zini al 2’ di recupero.

Rocambolesco poi l’andamento dei rigori, con il Livorno che è riuscito a ribaltare la situazione dei tiri dal dischetto dopo lo svantaggio nei primi quattro penalty a testa, passando quindi il turno grazie al rigore a oltranza calciato in maniera vincente da Luci.