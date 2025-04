Serie D: Forlì e Ravenna vincono, Lentigione scivola al quarto posto

Cambia ancora, nelle zone alte, la classifica di Serie D, per le vittorie di Forlì, Ravenna e il pareggio del Tau Altopascio che fa scivolare il Lentigione al quarto posto, pari alla Pistoiese. Giovedì il Lentigione sarà a Fiorenzuola e mister Cassani vuole fare più punti possibile nelle ultime tre gare che sono, a seguire, la trasferta di Ravenna e l’ultima in casa con la Sammaurese: "Arrivando terzi potremmo giocarci il primo play-off in casa, e sarebbe davvero una bella soddisfazione per tutto l’ambiente". Il regolamento dei play-off non garantisce nessuna promozione e della vincente di ogni girone viene tenuto conto soltanto in caso di ritiri, fusioni e fallimenti di squadre che abbiano il diritto a disputare la Serie C. Oggi il Lenz con il Tau ha il vantaggio degli scontri diretti (ora però un punto in meno), mentre con la Pistoiese è pari. In ogni caso la seconda affronterà in casa la quinta in gara unica, così come la terza con la quarta. Partita secca, in caso di parità si va ai supplementari ma non ai rigori, con passaggio del turno per la meglio classificata in regular season.