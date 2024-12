Serie D Fossombrone, un punto che piace

Pari e patta tra Ancona e Fossombrone in un match tra due squadre assai simili, ad incominciare dalla classifica, entrambe seste e a un punto dalla zona playoff. Per il Fossombrone il punto interrompe la miniserie negativa che durava da tre giornate e soprattutto dà morale, nuova energia e la consapevolezza di avere superato il momento difficile. "Avevamo bisogno – dice l’allenatore del Fossombrone Fucili – di questa prestazione di carattere, orgoglio e intensità su un campo difficile e prestigioso come quello di Ancona, dove abbiamo ribattuto colpo su colpo. Siamo soddisfatti. Dopo essere andati in vantaggio l’Ancona ha reagito con una supremazia territoriale ma abbiamo risposto bene, poi nella ripresa è arrivato il calcio di rigore ‘veniale’ per un fallo di mani ed è stato parità. La prestazione che abbiamo fatto ci deve servire per trascorrere una settimana importante di lavoro; dispiace aver finito la partita con qualche acciaccato".

"Sicuramente un buon punto – dice il direttore generale dei metaurensi Marco Meschini – in una partita poco giocata, con tanti falli, tanti errori visto la posta in palio. Un po’ di pressione l’abbiamo sentita, poi con lo scorrere del tempo siamo entrati in partita e abbiamo detto la nostra. Peccato aver preso gol di nuovo su calcio di rigore, per il resto posso solo che complimentarmi con lo staff ed il mister per il tipo di partita fatta, andando a prendere quello che si poteva, interrompendo una mini striscia negativa, ora più che mai testa bassa e pedalare, domenica ci aspetta la Vigor Senigallia". I prossimi avversari del Fossombrone allenati dall’esperto mister Clementi vengono dal successo allo scadere della partita (in pieno recupero) casalinga con il Notaresco e in classifica generale hanno anche loro gli stessi punti (23). A proposito di graduatoria, al primo posto del girone c’è sempre la Sambenedettese di mister Palladini con 7 punti di vantaggio su L’Aquila e 8 sull’Atletico Ascoli e il Teramo, poi a quota 24 il Chieti, e a 23 il Fossombrone, Vigor Senigallia e Ancona. Fanalino di coda è il Notaresco con 11 punti. Ritronando all’Ancona in settimana è revisto l’arrivo di almeno un rinforzo.

Amedeo Pisciolini