Serie D. Gara da dentro o fuori in coppa per il San Marino di Cascione

Cinque gli anticipi delle 64 gare in programma questo fine settimana. E tra quei cinque, oggi, in programma c’è anche il match che ad Acquaviva (calcio d’inizio alle 16) il San Marino giocherà contro il Castelfidardo. Si tratta della gara del primo turno di Coppa Italia. Domenica scorsa, i biancazzurri del Titano sono rimasti a riposo aspettando proprio di conoscere il nome del primo avversario della stagione. Dal match tra Castelfidardo e United Riccione a uscire vincitori, solo dopo i calci di rigore, sono stati i marchigiani. Che oggi se la vedranno con il San Marino per decidere chi continuerà l’avventura in Coppa Italia. Le ’regole’ restano sempre le stesse. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno i rigori a sancire la squadra vincente. Per i titani di mister Cascione oggi sarà, quindi, il giorno del debutto. Il giorno nel quale vedere, sul campo, se il tanto lavoro delle ultime settimane sta iniziando a portare i suoi frutti. Tutto questo in vista dell’inizio del campionato, previsto domenica della prossima settimana, sul campo del Tau Altopascio. Quel giorno i punti peseranno eccome, ma anche la coppa, in fin dei conti, non è da snobbare anche per prendere confidenza con i match nei quali ci si gioca qualcosa. La squadra di Cascione è stata un cantiere aperto appena fino a qualche giorno fa. Gli arrivi di Maggioli in difesa e Rinaldini tra i pali potrebbero aver chiuso il conto con il mercato estivo.

I novanta minuti tra San Marino e Castelfidardo di questo pomeriggio saranno diretti dal fischietto della sezione di Terni Alessio Amadei. Insieme al fischietto umbro sul campo di Acquaviva oggi ci saranno gli assistenti, entrambi della sezione di Padova, Boris Popovic e Seyedomid Noushehvar

Serie D, Coppa Italia (1º turno). Oggi: alle 16 San Marino-Castelfidardo, alle 17 Asti-Bra (al Comunale di Bra) e Cos Sarrabus-Sassari Latte Dolce, alle 18 Poggibonsi-Sangiovannese e alle 21 Livorno-Grosseto. Domani, tra le altre, ci saranno anche Lentigione-Crema, Cittadella Vis Modena-Corticella, Forsempronese-Imolese, Ravenna-Forlì, Prato-Seravezza, Follonica Gavorrano-Sasso Marconi, Ghiviborgo-Tau Altopascio, San Donato Tavarnelle-Pistoiese, Aquila Montevarchi-Figline.