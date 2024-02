Serie "D" Ghiviborgo ko

Livorno

4

Ghiviborgo

1

LIVORNO (3-5-2): Albieri; Schiaroli, Tanasa (86’ Ronchi), Savshak; Camara, Bellini, Luci (82’ Sabattini), Nardi, Curcio (69’ P. Carcani); Giordani (82’ Frati), Luis Henrique (76’ Tenkorang). (A disp.: Facchetti, Fancelli, Menga, Goffredi). All.: Fossati.

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi; Saidi, Sanzone, Bura (76’ Turini), Vecchi (82’ Romano); Campani, Signorini (55’ Masella), Nottoli; Lepri, T. Carcani, Orlandi (69’ Hrom). (A disp.: Bonifacio, Bindi, Poli, Cristofani, Vitrani). All.: Lelli.

Arbitro: Dasso di Genova.

Reti: 4’ Luis Henrique, 11’ Signorini, 34’ Camara, 50’ Giordani, 79’ Tenkorang.

Note: spettatori 2.173; ammoniti: Sanzone, Luci, Tanasa e Curcio; recupero: 3’ pt, 4’ st; angoli: 7-3.

LIVORNO - Netta sconfitta del Ghivioborgo al cospetto di un Livorno che è partito fortissimo, anche se c’era stata l’immediata reazione dei colchoneros, con il primo momentaneo pareggio che lasciava presagire una gara equilibrata, cosa che, in realtà, non c’è stata.

Il Livorno è passato in vantaggio praticamente al primo affondo, con Luis Henrique che, servito da Camara, ha superato Becchi con un preciso sinistro dall’interno dell’area di rigore. Nemmeno il tempo di rendersi conto del vantaggio, che il Ghiviborgo è pervenuto alla parità con un gran destro dal limite di Signorini, su cui Albieri nulla ha potuto per evitare di capitolare.

Sulla scia del pareggio c’è stato il momento migliore degli ospiti. Prima è stato Tommaso Carcani a rendersi ancora pericoloso, mandando di pochissimo a lato con un colpo di testa da due passi dalla linea di porta e, poi, con una delle più insidiose azioni dell’incontro, con un cross di Lepri dalla destra che è stato solo smanacciato da Albieri, mandando la palla a colpire il palo, per un autentico brivido. La squadra di casa è, poi, tornata in vantaggio al 34’, sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Nardi all’altezza del secondo palo, dove è arrivato Camara che ha insaccato.

Nella ripresa ci si sarebbe aspettati una nuova reazione da parte degli ospiti e, invece, è arrivato il colpo del ko da parte dei livornesi, con un gran destro secco di Giordani appena entrato in area, mandato ancora alle spalle di Becchi. Nel finale c’è stata anche la quarta rete che ha portato la firma di Tenkorang, bravo ad approfittare di un clamoroso errore in fase di costruzione di Becchi, con Luci che ha servito prontamente il compagno per il poker.

Prima del triplice fischio il Ghiviborgo è andato vicino alla seconda rete con Hrom che, però, ha calciato a lato da buona posizione.