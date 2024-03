Serie "D». Ghiviborgo troppo molle, travolto a Tavarnelle. Colchoneros lenti e macchinosi con il San Donato

San Donato Tavarnelle

3

Ghiviborgo

0

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2): Manzari; Videtta (86’ Nobile), Chiti, Frosali; Sichi, Marianelli (88’ Papalini), Calamai, Bellini (72’ Barazzetta); Belli; Bocci (65’ Seghi), Neri (74’ Oitana). All.: Brachi.

GHIVIBORGO (3-4-2-1): Becchi; Sanzone (63’ Poli), Signorini (46’ Russo), Bura; Turini, Nottoli (63’ Hrom), Campani, Masella (55’ Giannini); Carli, Orlandi; Carcani. All.: Lelli.

Arbitro: Cipolloni di Foligno.

Reti: 32’ Sichi, 42’ Bellini, 53’ Neri.

Note: ammoniti Signorini, Calamai, Barazzetta; angoli: 7-5.

TAVARNELLE - Amara sconfitta del Ghiviborgo in terra chiantigiana. Fin troppo penalizzante per i lucchesi che hanno dimostrato di esserci. Ma quella del San Donato Tavarnelle è stata sicuramente una vittoria figlia di un maggior determinazione e di una ritrovata grinta, con il cambio di allenatore.

Il Ghiviborgo è parso un po’ troppo lento e macchinoso, forse anche per la tattica dei chiantigiani, per impensierire i gialloblu di Barchi. Che, al 24’, si è reso pericoloso con Bellini che calciava fuori praticamente solo davanti al portiere. Al 30’ ci prova Turini, ma la conclusione è deviata in angolo. Poi i chiantigiani vanno in vantaggio. È il 32’. Ripartenza e, con tre passaggi di prima intenzione, la palla arriva a Bellini che, dalla destra, cerca sulla fascia opposta Sichi: il tempo di coordinarsi e lasciar partire un diagonale al volo sul quale Becchi non può nulla.

Dieci minuti esatti e arriva il raddoppio. Palla di Neri in profondità per il Bellini che, un minuto prima, aveva sfiorato il gol: fa fuori un avversario e, con un tocco morbido, anticipa il portiere in uscita e trova la rete.

Nella ripresa il Ghiviborgo – orfano di Vecchi, Romano e Saidi – prova a cambiare modulo: entrano Giannini, e Russo, ma la partita non cambia. E, al 53’, arriva il terzo gol. Sulla rimessa Becchi perde tempo e perde palla. Un’ incertezza di cui è svelto ad approfittare Neri che si impossessa del pallone, supera il portiere ospite e appoggia in rete con tutta tranquillità. Al 65’ Orlandi ci prova dal limite dell’area, ma il tiro è centrale e Manzari para.

Ancora cambi, ma il Ghiviborgo non riesce ad essere incisivo, nonostante negli ultimi 15’ sia nella trequarti avversaria: il San Donato controlla e punge in contropiede. La partita finisce così.

Andrea Settefonti