Serie D girone A. Città di Varese punta in alto

Una cerca di spiccare il volo verso la Lega Pro, le altre due di tenersi a distanza dalla zona dove si rischia il risucchio in Eccellenza. Città di Varese da una parte, Vogherese e Oltrepò dall’altra hanno idee chiare sugli obiettivi per il girone di ritorno nel gruppo A. Le tre formazioni scenderanno in campo alle 14.30 per il primo impegno del 2025. Terzo con 36 punti insieme con il NovaRomentin, il Città di Varese reduce da due vittorie ospita nel derby lombardo la Vogherese. I biancorossi hanno l’obiettivo di non perdere di vista il Bra capolista con 45 punti e il Vado secondo con 40 per giocarsi i sogni di promozione. I pavesi, invece, hanno una riserva aurea di 22 punti che intendono rafforzare per non piombare nei playout da cui sono per ora, e sia pure per poco, fuori. Il Città di Varese si presenta con un nuovo gioiello ovvero Niccolò Romero, attaccante ex Chievo che vanta più di 350 presenze e settanta reti e ha tra i suoi trascorsi anche Feralpi Salò, Piacenza e Campobasso.

Chi vuole tenersi lontano dalla zona pericolo della classifica è anche l’Oltrepò che, al San Contardo di Broni, ospiterà gli ambiziosi liguri della Lavagnese. Spatari e compagni vogliono rinforzare il bottino di 24 punti condiviso con l’Imperia e staccarsi ulteriormente dai playout. Orfano del centrocampista Tucci e dell’esterno d’attacco Russo partiti per altri lidi, l’Oltrepò non vince sul campo amico dallo scorso 17 novembre.