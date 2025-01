Serie D girone B. Desenzano a Sondrio. Ma Paloschi rescinde

Inizia il girone di ritorno e ciascuna squadra del girone B della D riprende a correre per i propri obiettivi dalla cima al fondo della classifica. L’Ospitaletto, neopromosso e capace di aggiudicarsi il platonico titolo d’inverno è atteso al Giovanni Provasi dalla Castellanzese. Gli arancioni prima della classe vogliono ripartire dai propositi dell’allenatore Quaresmini: "Abbiamo dato fastidio a tutte le squadre. Nel 2025 vogliamo continuare". Sarà sfida tra due bomber come Francesco Gobbi per gli ospiti a quota 12 e Mario Chessa per i padroni di casa, a quota 7, che da ultimo hanno ingaggiato il difensore Lorenzo Zulli del 2005 dal Lecco.

Il Desenzano di mister Gaburro, che insegue la capolista, sarà dalla Nuova Sondrio ma senza la ‘stella’ Alberto Paloschi, con cui ha risolto consensualmente (Pro Palazzolo nel futuro del bomber). La Varesina di Spilli che ha parimenti salutato Bobbo e preso l’esterno Gabriele Argint in prestito dal Mantova, via Piacenza, sarà impegnata nello scontro diretto dalla Pro Palazzolo, che ha ufficializzato dal Verona, il difensore Marco Fagoni del 2005, il centrocampista Carlo Ghidini del 2006 dal Brescia e l’attaccante Tommaso Spaviero del 1999 dalla Giana Erminio.

L’altrettanto ambiziosa Folgore Caratese gioca a Magenta, il Santangelo fa visita all’Arconatese, fanalino di coda del girone che ha rinnovato l’attacco con Mattia Pelamatti, Boubacar Coulibaly, Niccolò Sette, Roberto Polese più il centrocampista Marco Capano. La Pro Sesto sarà dalla Casatese Merate, senza tifosi per divieto di vendita dei biglietti del prefetto di Lecco, Sangiuliano City-Chievo Verona, con esordi tra i gialloverdi dell’esperto attaccante Andrea Tremolada e del centrocampista Alberto Centis, il Ciliverghe del nuovo centravanti Bardelloni con il Crema, il Fanfulla del nuovo mister Gentilini con il Breno e Vigasio-Club Milano (ufficializzato Yuri Gonzi) completano infine le gare in calendario.

Luca Di Falco