Serie D girone C. Real Calepina firma l’exploit col Portogruaro

Ancora una giornata ricca di emozioni e colpi di scena nel girone C di serie D. L’undicesimo turno mescola la gioia per i successi di Caravaggio e Brusaporto, preziosi in ottica play off, alla delusione di Virtus Ciserano e Villa Valle per due sconfitte che frenano il rispettivo cammino. Anche se proviene dal fondo classifica, però, il risultato che merita un occhio di riguardo è il 2-1 inflitto dalla Real Calepina al blasonato Portogruaro. Un successo firmato dalle reti di Ekuban e Duda, rispettivamente al 15’ e al 42’ del primo tempo, che non vengono “cancellate“ dal rigore firmato nel recupero da Corti e consentono ai biancazzurri di abbandonare l’ultimo posto in classifica.

Sul versante opposto della graduatoria, il sorriso più smagliante è quello del Caravaggio, che riprende la sua corsa e si conferma in zona play off grazie al blitz in terra friulana sancito dal guizzo di Marin al 16’ del primo tempo. Sulla soglia della zona spareggi si colloca pure il Brusaporto, che costringe alla resa il Cjarlins Muzane grazie alle reti nella ripresa di Piccinin (14’) e Piacentini (21’) che ribaltano il gol di Furlan. In casa del Dolomiti Bellunesi il Villa Valle lotta a testa alta fino a 8’ dalla fine, quando Dionisakin consente alla squadra di Feltre di agganciare il Campodarsego in vetta. Amara sconfitta in trasferta pure per la Virtus Ciserano, che cade a Lignano e scivola verso il basso. Urge un cambio di rotta.

GIRONE C, UNDICESIMA GIORNATA: Adriese - Bassano Virtus 1-1; Brian Lignano - Virtus Ciserano Bg 1-0; Brusaporto - Cjarlins Muzane 2-1; Calvi Noale - Mestre 2-1; Chions - Caravaggio 0-1; Dolomiti Bellunesi - Villa Valle 1-0; Luparense - Lavis 3-1; Montecchio Maggiore - Este 1-2; Real Calepina - Portogruaro 2-1; Treviso - Campodarsego 0-0;

CLASSIFICA: Campodarsego, Dolomiti Bellunesi 25 punti; Treviso 21; Caravaggio 20; Adriese, Calvi Noale, Brusaporto 18; Luparense, Villa Valle, Este 17; Lignano 16; Ciserano, Portogruaro 14; Mestre 13; Cjarlins Muzane 11; Bassano 10; Montecchio Maggiore, Chions 9; Real Calepina 7; Lavis 4.Luca Marinoni