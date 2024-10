Serie D girone C. Villa Valle-Caravaggio. Match d’alta classifica

Ancora un turno infrasettimanale per il quintetto bergamasco del girone C di serie D, che nel pomeriggio (a partire dalle 15) scenderà nuovamente in campo per disputare le gare della decima giornata. In un raggruppamento che ha visto rallentare la marcia del capolista Campodarsego, ormai a portata di mano delle principali inseguitrici, in chiave orobica merita un occhio di riguardo il derby tra Villa Valle e Caravaggio. I biancorossi ospiti sono in zona play off, mentre la squadra di Villa d’Almé si ritrova ad un passo dai posti che valgono gli spareggi e conta di sfruttare proprio questo impegno casalingo per entrare con entrambi i piedi nelle posizioni che contano. Un intento che, naturalmente, intende vanificare la formazione di mister Rota, decisa a rimanere sul podio della classifica.

Una giornata che riveste un’importanza particolare per la Real Calepina. Complice una certa dose di sfortuna, la compagine di Grumello si trova imprigionata all’ultimo posto e deve trovare la forza per risalire la china. I biancazzurri sono obbligati ad imprimere in fretta una decisa svolta al loro pericolante cammino (sette sconfitte, un pareggio ed una vittoria) e già oggi, sul difficile campo dell’Este, sono chiamati a superare a pieni voti una sorta di prova della verità. La stagione è ancora lunga, ma i punti di distanza dalla salvezza diretta per la squadra bergamasca sono già sette.

Appaiate a quota 14, subito fuori dai play off, Virtus Ciserano e Brusaporto si apprestano invece a chiedere a questo decimo turno lo slancio necessario per salire nelle posizioni nobili della graduatoria. I rossoblù tenteranno di conquistare la vittoria desiderata in casa con i temibili friulani del Chions, formazione che milita nelle retrovie, ma ha appena imposto il pari al Campodarsego, mentre i gialloblù sono intenzionati a consolidare il loro buon momento sul difficile campo del Bassano. In entrambi i casi due sfide da vivere con la determinazione necessaria a trasformarle in un prezioso passo in avanti. Luca Marinoni