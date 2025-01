Serie "D» - Girone "D». Il Tau cala il poker. E riconquista la vetta

UNITED RICCIONE 0 TAU ALTOPASCIO 4

UNITED RICCIONE (4-3-3): Andreoli; Pollini, Corsini, Egharevba, Vacca (40’ st Santalucia); Caputo (23’ st Paoloni), Palumbo, Pollini (20’ st Lonati); Osvaldo (23’ st Maccari), Monaco (15’ st Nunes), Zolezzi. (A disp.: Sparaventi, Corigliano, Carbonara, Di Fronzo, Bartoli). All.: Cortellini.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Cabella, Zanoni, Meucci, Negro, Sichi, Lombardo, Bruzzo (30’ st Biagioni), Atzeni (20’ st Ivani), Rinaldini (39’ st Bartelloni), Andolfi, Carovani (36’ st Grossi). (A disp.: Pieraccini, Belluomini, Bongiorni, Manetti, Bagnoli). All.: Venturi.

Arbitro: Lascaro di Matera.

Reti: 10’ pt e 42’ st Andolfi; 15’ st Egharevba (autogol); 20’ st Carovani.

Note: angoli 4 a 8; ammoniti: Caputo; espulsi: Palumbo, recupero: 1’ e 3’; spettatori: 100.

RICCIONE - Il Tau cala il poker contro lo United Riccione e riconquista la vetta della classifica insieme al Forlì. Terza vittoria di fila per i toscani.

In campo gli equilibri si rompono dopo appena dieci minuti, con Zanon che serve un pasticcino perfetto in area ad Andolfi che deve solo allungare il piede per il primo vantaggio amaranto. 1 a 0 che conferma la supremazia del Tau nell’avvio di gara, contro uno United impaurito e in difficoltà in ogni fase di costruzione dell’azione. A fine primo tempo i ragazzi di Cortellini rimangono anche in dieci per l’espulsione di Palumbo.

Cambio di campo, ma copione sempre uguale. Il film del primo tempo si ripete con la stessa trama: i toscani partono subito al massimo, forti della superiorità numerica. Le speranze dello United si infrangono anche a causa del fuoco amico. A metà della ripresa Zanoni fa partire il traversone in area che sbatte contro Egharevba e si insacca in gol. Non passano neppure cinque minuti e il Tau affonda il colpo di grazia, con il tris di Carovani che spegne anche l’ultima speranza di Cortellini e i suoi ragazzi. I toscani, però, non si fermano e, sullo scadere, calano il poker con la sportellata di Andolfi. Il Tau torna a casa con quattro centri e la conquista della vetta della classifica.

Federico Tommasini