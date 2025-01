Serie "D» - Girone "D». Venturi: "Tau, occhio al Riccione»

Senza Motti e Bernardini squalificati, ma con gli altri tutti recuperati, per tenere il passo di Forlì e Ravenna. Si gioca a Riccione, allo stadio "Italo Nicoletti", ma solo per tre partite. La prima, quella con il Tau Altopascio, terza forza del campionato del girone "D" (capolista dalla prima alla diciassettesima giornata), affronta i romagnoli, terz’ultimi. La società che partecipa al campionato di serie "D" è lo United che ha chiesto e ottenuto ospitalità dai "cugini" del Riccione 1926. Nella città adriatica ci sono, infatti, due squadre.

All’andata gli altopascesi vinsero a fatica 2-1. "United" che ha battuto Pistoiese e Imolese, pareggiato con il Ravenna. Allenato da Beoni, poi avvicendato con Cortellini, il Riccione United ha disputato, sin qui, le gare interne allo stadio "Calbi" di Cattolica. Solo che qualche giorno fa sembra sia scattato lo sfratto forzato. Quindi il team romagnolo è ospite del Riccione 1926.

Dal punto di vista tecnico lo United arriva da quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque giornate. Ma, soprattutto, molti giocatori dell’inizio di stagione se ne sono andati dopo il passaggio alla nuova proprietà: ad esempio capitan Ricozzi. L’ultimo, in ordine di tempo, il portiere Kiri, di origine albanese, classe 2005, molto promettente. Contro Meucci e compagni potrebbero giocare anche diversi "under". Sfida tra il secondo miglior attacco, quello altopascese e la quarta peggior difesa, quella romagnola.

Venturi inquadra così la partita. "Il problema principale – afferma – è quello di non sottovalutare gli avversari. L’errore più grosso che potremmo fare è approcciare in maniera leggera la sfida. Nello United della “rosa” del girone di andata non è rimasto praticamente nessuno; preoccupiamoci di quello che dobbiamo fare noi. Motti e Bernardini squalificati? Ci sta, fa parte del gioco. In campo andranno altri. Hanno recuperato Biagioni, Atzeni e Zanon: siamo al completo, per il resto".

