Serie "D» - Girone "D». Tau sbanca Prato. Motti match-winner

Prato

0

Tau ALTOPASCIO

2

PRATO (3-4-1-2): Gariti; Videtta (65’ Magazzù), Galliani, Diana; Limberti, Azizi (54’ Iuliano), Mazza (70’ Rossi), Girgi; Di Stefano; Barbuti (54’ Remedi), Pereira Lopez (54’ Cozzari). (A disp.: Caroti, Ciavarelli, Conson, Giusti). All.: Mariotti.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Cabella; Barsi, Meucci, Biagioni, Sichi (65’ Manetti); Bernardini, Atzeni (75’ Lombardo), Zanon; Bartelloni (54’ Bruzzo), Motti (88’ Negro); Carcani (70’ Andolfi). (A disp.: Pierallini, Ivani, Belluomini, Lombardo, Grossi). All.: Venturi.

Arbitro: Abou El Ella di Milano (assistenti: Mascia di Cagliari e Cordeddu di Cagliari).

Reti: Motti 53’ (rigore) e 85’.

Note: ammoniti Galliani, Atzeni, Gariti, Magazzù; recupero: 1’ pt, 5’ st; Circa 300 spettatori.

PRATO - Colpo al "Lungobisenzio" per il Tau che affossa il Prato. La compagine di Venturi torna al successo, grazie alla doppietta nella ripresa di Motti che sale, così, a quota 19 gol in campionato. In classifica Meucci e compagni continuano a tallonare la Pistoiese, sempre avanti di appena una lunghezza.

Venendo alla cronaca, nei primi 20’ vince la noia; poi, al 27’, si registra la prima emozione della sfida, quando la palla persa da Mazza spiana la strada per il contropiede amaranto, con il traversone di Carcani a trovare Zanon, la cui conclusione al volo termina la propria corsa fuori di pochissimo. L’altra occasione del primo tempo è per Atzeni, la cui punizione finisce sull’esterno della rete.

L’episodio che sblocca il punteggio si verifica al 52’: sul lancio lungo di Sichi, Carcani sfugge a Diana e salta Gariti che lo atterra in area. Il direttore di gara indica immediatamente il dischetto, dal quale Motti spiazza il portiere avversario.

Il Prato reagisce e, al 59’, Girgi lascia partire un cross che, per un soffio, non arriva sui piedi di Remedi e Di Stefano. La squadra di Altopascio non concede spazio ai lanieri e, all’85’, approfitta dell’erroraccio di Limberti: il retropassaggio del numero 20 verso Gariti diventa un assist involontario perfetto per Motti che ringrazia e timbra per la seconda volta il "cartellino", chiudendo i giochi.

Francesco Bocchini