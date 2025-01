Serie "D» - Girone "D»: il caso. Riccione-Tau: dove si giocherà?. Romagnoli in cerca di uno stadio

Dove si giocherà la partita tra il Riccione e il Tau Altopascio, valevole per la terza giornata del campionato di serie "D" girone "D", programmata per domenica prossima? La formazione della riviera adriatica (nella stagione 2012-2013 venne cancellata dalla "D" a metà torneo circa) non naviga in buone acque. Attualmente al terz’ultimo posto in classifica, i biancocelesti avevano cominciato bene, battendo la Pistoiese, pareggiando con il Ravenna.

Nell’ultimo periodo quattro sconfitte ed un pareggio sul campo, ma, soprattutto, parte della "rosa" della prima squadra che se ne è andata dopo il cambio di proprietà. L’ultimo in ordine di tempo il portiere titolare, l’albanese Kiri, classe 2005, che ha rescisso in queste ore. Altri lo hanno preceduto, come l’ex capitano Ricozzi, lasciando il trainer Corbellini, subentrato a Beoni, con un organico infarcito di under. E’ probabile che si giochi, ma con i romagnoli che potrebbero schierare le giovanili. Potrebbe essere un compito più semplice per gli amaranto? Vedremo.

E veniamo al dove. Il Riccione, con molte presenze in "C", anche contro la Lucchese, non ha mai giocato, sinora, nel suo impianto l’"Italo Nicoletti". Ma ha disputato tutte le sue gare interne allo stadio "Calbi" di Cattolica. Il Comune di Cattolica, però, vorrebbe riscuotere l’affitto che, a quanto sembra, non è saldato da tempo. A meno di deroghe o accordi all’ultimo minuto, si giocherà altrove. Bisognerà trovare uno stadio libero.

Mas. Stef.